В Киеве сообщили о заминировании центрального вокзала
21 августа, 2020, 15:13
В Киеве ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о его минировании
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Всех, кто был на вокзале, эвакуировали. Сейчас территорию проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
"Обращаем внимание, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.
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