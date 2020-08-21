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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании центрального вокзала

В Киеве сообщили о заминировании центрального вокзала


фото: rfe
В Киеве ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о его минировании

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Всех, кто был на вокзале, эвакуировали. Сейчас территорию проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Обращаем внимание, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.

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