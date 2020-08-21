В Киеве открыли обновленную Стену памяти погибших в войне с Россией

21 августа, 2020, 09:57

Обновленную Стену памяти павших защитников Украины в войне с Россией открыли в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

"На 11-х частях Стены памяти размещены фотографии и информацию о более 4300 погибших военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Национальной полиции, а также добровольцев, отдавших свои жизни, защищая Родину ", - говорится в сообщении.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает число жертв , связанных с конфликтом, по состоянию на 31 октября 2019 года, в 41-44 тыс.