В белорусской оппозиции заявили, что не собираются пересматривать отношения с Россией и выходить из Союзного государства

21 августа, 2020, 13:28

Белорусская оппозиция не собирается пересматривать отношения с Россией

Об этом сообщил член президиума Координационного совета Павел Латушко, пишет Интерфакс-Запад .

"Все эти фейки о том, что мы якобы собираемся выходить из Союзного государства, строить стену на границе с Россией, это все абсолютная ложь! Мы никогда не рассматривали и не принимали таких программ и не собираемся. Приверженность внешнеполитическом партнерству неизменна. Вопросов внешней политики вообще нет в повестке дня совета ", - пояснил он.

Латушко добавил, что оппозиция концентрируется только на внутриполитических вопросах.

"Наш повестка дня включает требования проведения расследования всех фактов насилия, правовую оценку, освобождение всех политзаключенных и проведения честных выборов. Все", - резюмировал он.