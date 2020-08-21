В белорусской оппозиции заявили, что не собираются пересматривать отношения с Россией и выходить из Союзного государства
Об этом сообщил член президиума Координационного совета Павел Латушко, пишет Интерфакс-Запад .
"Все эти фейки о том, что мы якобы собираемся выходить из Союзного государства, строить стену на границе с Россией, это все абсолютная ложь! Мы никогда не рассматривали и не принимали таких программ и не собираемся. Приверженность внешнеполитическом партнерству неизменна. Вопросов внешней политики вообще нет в повестке дня совета ", - пояснил он.
Латушко добавил, что оппозиция концентрируется только на внутриполитических вопросах.
"Наш повестка дня включает требования проведения расследования всех фактов насилия, правовую оценку, освобождение всех политзаключенных и проведения честных выборов. Все", - резюмировал он.
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