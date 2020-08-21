В Беларуси повторно задержали звукорежиссера, включившего песню "Перемен" на провластном мероприятии, - адвокат

21 августа, 2020, 17:45

21 августа белорусские СМИ сообщили о повторном задержании звукорежиссера Владислава Соколовского, который включил песню группы КИНО "Перемен" на официальных мероприятиях 6 августа

Об этом сообщает TUT.by в Telegram.

"Задержан Влад Соколовский - звукорежиссер, включивший "Перемен" в Киевском сквере. Об этом сообщает его адвокат", - написали журналисты.

Напомним, 6 августа в Минске сотрудников Государственного дворца молодежи Кирилла Галанова и Влада Соколовского, которые на концерте ко Дню железнодорожных войск включили песню Виктора Цоя "Перемен", задержали правоохранители.

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