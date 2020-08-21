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Espreso.tvОбществоУсиление безопасности в поездах: Укрзализныця в конце августа введет военизированную охрану

Усиление безопасности в поездах: Укрзализныця в конце августа введет военизированную охрану

В конце августа АО "Укрзализныця" запускает пилотный проект по внедрению военизированной охраны в десяти парах пассажирских поездов

Об этом сообщили пресс-служба Укрзализныци, передает Общественное.

Отмечается, что в конце августа 2020 года стартует пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов работниками ведомственной военизированной охраны, которые будут действовать в случае нарушений пассажирами правил поведения на железнодорожном транспорте.

Военизированная охрана будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.

"Мы (представители Укрзализныци, - ред.) обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа  долгое время не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охранная, конечно же за счет Укрзализныци. У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а теперь будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где конечно же частые случаи", - сообщили в пресс-службе.

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