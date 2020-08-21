Усиление безопасности в поездах: Укрзализныця в конце августа введет военизированную охрану
Об этом сообщили пресс-служба Укрзализныци, передает Общественное.
Отмечается, что в конце августа 2020 года стартует пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов работниками ведомственной военизированной охраны, которые будут действовать в случае нарушений пассажирами правил поведения на железнодорожном транспорте.
Военизированная охрана будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.
"Мы (представители Укрзализныци, - ред.) обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа долгое время не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охранная, конечно же за счет Укрзализныци. У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а теперь будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где конечно же частые случаи", - сообщили в пресс-службе.
- Напомним, в поезде "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа пассажир без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители.
- 1 августа 2020 года судья Соломенского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции и отправил в следственный изолятор Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Киев - Мариуполь" Анастасии Луговой.
- В Укрзализныце отметили, что работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезда "Киев - Мариуполь", избил и пытался изнасиловать пассажирку, уволят.
- По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, работникам АО "Укрзализныця" позволят использовать газовые баллончики для защиты.
- В свою очередь, Министерство внутренних дел назвало условия, на которых полицейские будут охранять пассажирские поезда.
- Впоследствии, в Укрзализныце заявили, что будут привлекать военизированную охрану и профессиональных провокаторов для предотвращения преступлений и правонарушений в поездах и на вокзалах.
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