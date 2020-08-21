Украинские банки за семь месяцев сократили доходы почти на четверть, - НБУ

21 августа, 2020, 10:50

Платежеспособные украинские банки в январе-июле получили почти 28,4 млрд грн чистой прибыли, что на 22,7% меньше, чем за семь месяцев прошлого года

Об этом говорится в данных Национального банка Украины.

Согласно информации НБУ, прибыль платежеспособных украинских банков в январе-июле этого года составила почти 28,4 млрд грн, что на 22,7% меньше аналогичного показателя прошлого года.

В июле этого года украинские банки получили почти 4,6 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Отмечается, что доходы банков за семь месяцев составили 149, 1 млрд грн, что на 5,4% больше, чем в январе-июле прошлого года.

В то же время расходы банковской системы за семь месяцев этого года составили 120, 7 млрд грн, что на 15,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Так, отчисления в резервы составили 19,1 млрд грн, что превышает показатель прошлого года в три раза, комиссионные расходы составили 12,8 млрд грн, а процентные - 39,4 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, доходы украинских банков в январе-мае 2020 увеличился на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 28,964 млрд грн.

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