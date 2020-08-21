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Espreso.tvОбществоУкраина прекращает безвизовый режим с Беларусью с 1 сентября, - ГПСУ

Украина прекращает безвизовый режим с Беларусью с 1 сентября, - ГПСУ


фото: dpsu.gov.ua
С 1 сентября для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, правительство временно приостановило соглашение о безвизовых поездках

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ .

"С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины" О частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за семь месяцев 2020 пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.

"Граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам", - уточнили в ГНАУ.

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