Украина прекращает безвизовый режим с Беларусью с 1 сентября, - ГПСУ

21 августа, 2020, 13:42

С 1 сентября для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, правительство временно приостановило соглашение о безвизовых поездках

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ .

"С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины" О частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан ", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что за семь месяцев 2020 пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.



"Граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам", - уточнили в ГНАУ.