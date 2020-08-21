Украина передала в Международный уголовный суд информацию об обстоятельствах Иловайской трагедии, - ОГПУ

21 августа, 2020, 19:58

Украина передал в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства совершения военных преступлений, а также убийства украинских военных в районе Иловайска в августе 2014 года

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По заключению прокуратуры, в период 24-25 августа украинские силы попали в окружение ВС РФ и пророссийских боевиков. В то время Вооруженные силы России состояли из 3 500 человек личного состава, около 60 танков, 320 бронемашин, 60 орудий, 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

После этого, 26-28 августа, между украинской и российской сторонами начались переговоры о предоставлении безопасных коридоров для выхода украинских военных из окружения. Однако 29 августа 2014 года Генштаб РФ дал приказ расстрелять из тяжелого вооружения колонны украинских военных во время выхода из окружения.

"Критическое соотношение военных сил Украины с подразделениями ВС РФ и пророссийских боевиков и привели к масштабным потерям с украинской стороны. В ходе боевых действий 366 украинских военных погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен", - говорится в сообщении .

Отмечается, что Офису прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска.

Сейчас следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины продолжают сбор доказательств и установление всех виновных лиц.

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