Украина готова массово производить вакцину от коронавируса, если она будет разработана и признана, - Зеленский

21 августа, 2020, 14:55

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина готова предоставить свои производственные мощности для изготовления вакцины от коронавируса, если таковая будет разработана и признана международным экспертным сообществом

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас уже у нас несколько предприятий, которые готовы массово производить. И мы разговариваем с некоторыми странами, которые являются разработчиками вакцины, о том, что если нам удастся получить вакцину в той или иной страны, мы готовы ее массово производить, помогая другим странам и прежде всего - украинцам ", - цитирует пресс-служба слова Зеленского во время общения с представителями СМИ на Николаевщине.

Так, по словам президента, Украина готова предоставить свои производственные мощности для изготовления вакцины от коронавирусной инфекции, если таковая будет разработана в той или иной стране и признана международным экспертным сообществом.

"Вопрос глобальный - о науке, о медицине, о разработке вакцин на будущее, поэтому задача уже поставлена", - сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что в начале пандемии Украина технически не могла разработать вакцину. Однако в настоящее время Министерство здравоохранения и премьер-министр собирают ученых, чтобы создать отдельный специальный центр, в котором лучшие специалисты страны будут работать над тем, чтобы в будущем Украина была готова "к любым вызовам".

Напомним, в Китае анонсировали выпуск на рынок вакцины от COVID-19 до конца года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb