Украина готова массово производить вакцину от коронавируса, если она будет разработана и признана, - Зеленский
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Сейчас уже у нас несколько предприятий, которые готовы массово производить. И мы разговариваем с некоторыми странами, которые являются разработчиками вакцины, о том, что если нам удастся получить вакцину в той или иной страны, мы готовы ее массово производить, помогая другим странам и прежде всего - украинцам ", - цитирует пресс-служба слова Зеленского во время общения с представителями СМИ на Николаевщине.
Так, по словам президента, Украина готова предоставить свои производственные мощности для изготовления вакцины от коронавирусной инфекции, если таковая будет разработана в той или иной стране и признана международным экспертным сообществом.
"Вопрос глобальный - о науке, о медицине, о разработке вакцин на будущее, поэтому задача уже поставлена", - сказал президент.
В то же время Зеленский отметил, что в начале пандемии Украина технически не могла разработать вакцину. Однако в настоящее время Министерство здравоохранения и премьер-министр собирают ученых, чтобы создать отдельный специальный центр, в котором лучшие специалисты страны будут работать над тем, чтобы в будущем Украина была готова "к любым вызовам".
- Напомним, в Китае анонсировали выпуск на рынок вакцины от COVID-19 до конца года.
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