У Марины Порошенко умер отец

21 августа, 2020, 13:50

20 августа умер отец жены пятого президента Украины - Анатолий Михайлович Переведенцев

Об этом сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко в Telegram .

"Еще одна тяжелая потеря для нашей семьи. Вчера умер отец Марины - Анатолий Михайлович Переведенцев. Настоящий государственник, строитель, великий украинец, а еще мой близкий друг и любящий отец и дедушка", - написал Порошенко.

"В эти дни все мои чувства с Мариной. Марина - копия отца: имеет его характер, доброту и скромность. Прошу всех молиться, чтобы Всемилостивый Господь принял Анатолия Михайловича в Царство Небесное", - добавил политик.

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