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Espreso.tvОбществоТурция заявила об открытии "крупнейшего в своей истории" газового месторождения в Черном море

Турция заявила об открытии "крупнейшего в своей истории" газового месторождения в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Турция заявил, что страна обнаружила в Черном море "крупнейшее в своей истории" месторождение природного газа

Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, месторождение обнаружили в зоне Tuna-1, объем природного газа в нем составляет около 320 млрд кубометров.

"Наша цель - к 2023 году передать черноморский газ в пользование народа. Турция настроена окончательно решить энергетические проблемы в стране", - заявил он, добавив, что при этом не собирается "посягать на чьи-то права и не позволит наступать на собственные".

Турецкое нефтегазовое буровое судно Fatih начало буровые работы на этом участке в конце июля 2020 года.
 

Зона Tuna-1 расположена вблизи устья дунайского блока на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции.

Ранее турецкое сейсмическое судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило исследования в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в блоке Дуная в турецких морских водах западного Черного моря. Румыния и Болгария уже много лет добывают нефть и газ на Дунайском блоке.

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