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Espreso.tvОбществоСтраховая компания "Крона" провела ребрендинг и оптимизировала свою деятельность

Страховая компания "Крона" провела ребрендинг и оптимизировала свою деятельность

Компания оптимизировала свою деятельность, остался только главный офис в Киеве

Информация публикуется на правах рекламы.

СК "Крона" специализируется на медицинском добровольном страховании, и решила сосредоточиться именно на этом направлении. В компании говорят, стандартные выплаты в добровольном медицинском страховании составляют от 40% до 65%. При таких условиях большинство финучреждений обеспечивают нормальные выплаты и не являются убыточными.

В компании отмечают, что медицинское страхование не требует использования большого количества стационарных филиалов, ведь большинство действий происходит по телефону и интернету. Поэтому решили оптимизировать использование ресурсов. Вместо множества филиалов по всей стране остался только один главный офис в Киеве.

"Добровольное медицинское страхование - это тот набор услуг, которым можно управлять с любой точки мира, гарантируя при этом высокое качество обслуживания. Тем более предлагаются как "коробочные" версии продуктов, так и подготовленные индивидуальные предложения для клиентов. Штат врачей постоянно увеличивается, появляются новые специалисты по различным направлениям, расширяет набор предлагаемых пакетов услуг. В работе применяются новейшие стандарты расчетов и анализа, облегчает принятие решений по страхованию того или иного гражданина. ", - сообщили в пресс-службе СК" Крона ".

Страхование физических лиц является достаточно проблематичным и дорогостоящим удовольствием для самих клиентов. Поэтому более эффективным является страхование группы людей, например семьи, родственников, трудового коллектива. Тем более в страховом бизнесе всегда действует правило, что здоровый человек платит за больного. Медицинское страхование распространено среди успешных юридических компаний. Страхующих своих работников в рамках программ лояльности и с целью удержания квалифицированных кадров.

 

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