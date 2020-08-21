Социально незащищенные киевляне получат ко Дню Независимости от 300 до 500 грн на человека, - Кличко

21 августа, 2020, 16:22

Город выплатит социально незащищенным киевлянам от 300 до 500 грн материальной помощи ко Дню Независимости

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, город уже начал выплачивать материальную помощь ко Дню Независимости.

"Всего ее получат более 300 тысяч жителей столицы. Это ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, Праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и другие отдельные категории социально незащищенных граждан. Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен", - цитирует пресс служба слова Кличко.

Кличко отметил, что всего по программе "Турбота" ко Дню Независимости предусмотрено 92 млн грн.

По словам мэра, средства будут поступать на пенсионные счета держателей карточки киевлянина. Также выплаты будут осуществляться через отделения "Укрпочты".

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