Шмыгаль: Для "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%

21 августа, 2020, 11:13

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что для поддержки экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%, в то время как целевой показатель НБУ составляет 5 (+/- 1%)

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью "Укринформ" .

"Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и" разогрева "экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", - сказал Шмыгаль.

Однако, по его словам, нужно учитывать позицию и целевые показатели Национального банка Украины, индикатор которого составляет 5% (+/- 1%).

"У нас есть соответствующие макропоказатели, утвержденные Министерством экономики, и здесь я не отступлюсь, - это наш сбалансированный консенсус-прогноз. Конечно, мы понимаем, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим результатам года", - отметил премьер.

Напомним, НБУ прогнозирует дальнейший рост инфляции до 4,7% на конец года в результате мягкой монетарной и фискальной политики, подорожание энергоносителей и худшего урожая фруктов.

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