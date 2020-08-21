Шмыгаль: Для "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью "Укринформ" .
"Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и" разогрева "экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", - сказал Шмыгаль.
Однако, по его словам, нужно учитывать позицию и целевые показатели Национального банка Украины, индикатор которого составляет 5% (+/- 1%).
"У нас есть соответствующие макропоказатели, утвержденные Министерством экономики, и здесь я не отступлюсь, - это наш сбалансированный консенсус-прогноз. Конечно, мы понимаем, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим результатам года", - отметил премьер.
- Напомним, НБУ прогнозирует дальнейший рост инфляции до 4,7% на конец года в результате мягкой монетарной и фискальной политики, подорожание энергоносителей и худшего урожая фруктов.
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