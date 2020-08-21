Российские врачи разрешили отправить Навального в Германию
21 августа, 2020, 19:36
Врачи омской больницы скорой помощи №1, где в реанимации находится российский политик Алексей Навальный, позволили отправить его на лечение в Германию
Об этом сообщает омское издание "Город55".
Решение приняли на консилиуме, где присутствовала в том числе жена оппозиционера Юлия Навальная. Навальный покинет Омск в течение нескольких часов.
По словам заместителя главного врача Анатолия Калиниченко, медики "окончательно исключили отравление".
"Наш диагноз с осложнениями объясняет состояние Навального. Ходит информация о каком-то препарате, который обнаружили. У нас таких бумаг нет. В моче и крови не обнаружили. Клиника не соответствует отравлению этим веществом", - сказал Калиниченко.
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- Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.
- Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
- Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.
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