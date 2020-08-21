Российские врачи разрешили отправить Навального в Германию

21 августа, 2020, 19:36

Врачи омской больницы скорой помощи №1, где в реанимации находится российский политик Алексей Навальный, позволили отправить его на лечение в Германию

Об этом сообщает омское издание "Город55".

Решение приняли на консилиуме, где присутствовала в том числе жена оппозиционера Юлия Навальная. Навальный покинет Омск в течение нескольких часов.

По словам заместителя главного врача Анатолия Калиниченко, медики "окончательно исключили отравление".

"Наш диагноз с осложнениями объясняет состояние Навального. Ходит информация о каком-то препарате, который обнаружили. У нас таких бумаг нет. В моче и крови не обнаружили. Клиника не соответствует отравлению этим веществом", - сказал Калиниченко.

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