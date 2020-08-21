 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаRoshen отрицает нарушение антимонопольного законодательства на рынке патоки

Roshen отрицает нарушение антимонопольного законодательства на рынке патоки


фото: zn.ua
Кондитерская корпорация Roshen заявила, что не имеет отношения к производству патоки и отрицает злоупотребления монопольным положением на этом рынке

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"На сегодня Roshen не получила от АМКУ никакого официального уведомления об открытии дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам в предоставлении необходимых данных", - цитирует издание комментарий пресс-службы.

В корпорации заявили, что в своей работе соблюдают действующее законодательство, добросовестно сотрудничают с АМКУ, предоставляя необходимую информацию, но не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке.

По информации издания, утверждения, содержащиеся в информации АМКУ, Roshen считает безосновательными и не соответствующими действительности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать