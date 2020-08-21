Roshen отрицает нарушение антимонопольного законодательства на рынке патоки
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"На сегодня Roshen не получила от АМКУ никакого официального уведомления об открытии дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам в предоставлении необходимых данных", - цитирует издание комментарий пресс-службы.
В корпорации заявили, что в своей работе соблюдают действующее законодательство, добросовестно сотрудничают с АМКУ, предоставляя необходимую информацию, но не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке.
По информации издания, утверждения, содержащиеся в информации АМКУ, Roshen считает безосновательными и не соответствующими действительности.
- Напомним, АМКУ открыл дело против компаний, входящих в состав группы ROSHEN, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке сиропов из патоки.
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