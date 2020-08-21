"Я поборола болезнь и есть антитела": Зеленская рассказала, как перенесла коронавирус
Об этом Зеленская сообщила в своем Facebook .
По ее словам, на момент получения положительного теста не было никаких симптомов. Уже на пике ее болезни выяснилось, что заболел и семилетний сын Кирилл Зеленский. Он легко перенес заболевание, которое сопровождалось незначительным повышением температуры.
"К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. в тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки..." - отметила Зеленская.
В целом лечение продолжалось две недели, еще одну она провела в больнице с сыном.
"Я поборола болезнь и есть антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах", - отметила Зеленская.
- Напомним, 12 июня первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус.
- Впоследствии, жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.
- 18 июня сообщалось, что супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы, пока течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести.
- В ОПУ рассказали о состоянии больной COVID-19 Зеленской.
- 3 июля ОПУ сообщил, что первая леди Елена Зеленская оправилась от коронавируса и выписалась из больницы.
- 21 августа президент Украины Вололимир Зеленский заявил, что его сын переболел тогда же когда и жена Елена.
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