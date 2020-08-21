"Вы запугали диктатуру": Тихановська обратилась к рабочим с призывом продолжать забастовки

21 августа, 2020, 09:41

Оппозиционная кандидат в президенты Светлана Тихановська записала видеообращение для рабочих, которые бастуют по всей Беларуси из-за результатов выборов и насилия во время протестов в стране

Она выложила видео на Youtube.

"Дорогие мои белорусы, работники" БелaрусьКалия "," МТЗ "," Гродноазот "и других предприятий! Вы - символ новой, свободной Беларуси. Мы - мирная, трудолюбивая нация. Мы - сила, которая может изменить и уже меняет будущее нашей страны. страны, которую он хочет у нас украсть. Как он уже украл наш выбор и изувечил наших братьев, сестер, мужей, детей. Чтобы прекратить этот беспредел, мы должны объединиться ", - сказала Тихановська

Она поблагодарила людей за "невероятное единство и стальную выдержку"

"Вы запугали диктатуру. Она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством. Поэтому сегодня вы чувствуете огромное давление. Поэтому подвергаетесь угрозам. Забастовки зажали диктатуру в угол. Ранили ее в самое сердце, поэтому сейчас вас всеми способами пытаются разделить и поссорить. ведь если мы будем все вместе - у этого режима не останется ни одного шанса ", - рассказала политик.

Читайте также: Протесты в Белоруссии: активисты собрали $ 3,7 млн на помощь пострадавшим и рабочим, которые бастуют

Тихановська отметила, что забастовки - это "абсолютно легальное и мощное оружие против режима". И поэтому рабочих запугивают.

"Оставьте страх диктатуре. С вами - вся Беларусь. В фонды поддержки уже перечислили миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами. Я прошу вас - продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь", - добавила она.

Она перечислила цели оппозиции.

"Наши цели просты - прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни". - подытожила Тихановська.