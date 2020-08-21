"Врачи не спешат, чтобы следы яда бесследно исчезли": жена Навального объяснила отказ в транспортировке
"Сейчас нам отказываются отдать Алексея, чтобы отправить его на лечение. Мы считаем, что все это сделано для того, чтобы вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло", - цитирует ее заявление NGS55.ru.
По ее словам, на данный момент состояние Навального остается тяжелым.
"Он в не очень хорошем состоянии, и мы не можем доверять этой больнице, и мы требуем, чтобы нам выдали, и мы смогли лечить его в независимой больнице", - рассказала Юлия Навальная.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также считает, что врачи не спешат с эвакуацией Навального из-за следов яда: "Запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить".
- Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
- Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной прес- конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
- Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.
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