"Врачи не спешат, чтобы следы яда бесследно исчезли": жена Навального объяснила отказ в транспортировке

21 августа, 2020, 11:09

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия заявила, что российские врачи отказывают в транспортировке политика, чтобы следы ядовитого вещества в организме успели исчезнуть

"Сейчас нам отказываются отдать Алексея, чтобы отправить его на лечение. Мы считаем, что все это сделано для того, чтобы вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло", - цитирует ее заявление NGS55.ru.

По ее словам, на данный момент состояние Навального остается тяжелым.

"Он в не очень хорошем состоянии, и мы не можем доверять этой больнице, и мы требуем, чтобы нам выдали, и мы смогли лечить его в независимой больнице", - рассказала Юлия Навальная.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также считает, что врачи не спешат с эвакуацией Навального из-за следов яда: "Запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить".

Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной прес- конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.

Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.