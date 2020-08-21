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Espreso.tvОбщество"Умиротворять диктаторов не будем": Байден заявил, что не закроет глаза на выплаты России талибам за убийства военных США

"Умиротворять диктаторов не будем": Байден заявил, что не закроет глаза на выплаты России талибам за убийства военных США


фото: reuters
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что в случае его избрания он не будет мириться с агрессивной политикой Кремля и других диктаторских режимов

Об этом бывший вице-президент сказал во время онлайн-съезда Демократической партии, сообщает The New York Times .

Речь шла, в частности, о сотрудничестве ГРУ с талибами, которым российская спецслужба предлагала деньги за убийства военнослужащих США в Афганистане.

"Я буду президентом, станет на сторону наших союзников и друзей. Я объясню нашим противникам, что дни умиротворения с диктаторами прошли. При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на награды России за головы американских солдат. Я также не буду мириться с иностранным вмешательством в наш священный демократическое мероприятие - голосования ", - отметил Байден.

Ранее сообщалось, что 19 августа Демократическая партия США официально утвердила Джо Байдена своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года.

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