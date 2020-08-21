"Умиротворять диктаторов не будем": Байден заявил, что не закроет глаза на выплаты России талибам за убийства военных США
Об этом бывший вице-президент сказал во время онлайн-съезда Демократической партии, сообщает The New York Times .
Речь шла, в частности, о сотрудничестве ГРУ с талибами, которым российская спецслужба предлагала деньги за убийства военнослужащих США в Афганистане.
"Я буду президентом, станет на сторону наших союзников и друзей. Я объясню нашим противникам, что дни умиротворения с диктаторами прошли. При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на награды России за головы американских солдат. Я также не буду мириться с иностранным вмешательством в наш священный демократическое мероприятие - голосования ", - отметил Байден.
Ранее сообщалось, что 19 августа Демократическая партия США официально утвердила Джо Байдена своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года.
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