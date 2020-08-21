"Оранжевая" зона карантина: в Харькове ограничили работу кафе и спортзалов

21 августа, 2020, 21:35

В Харькове вводятся противоэпидемические меры, установленные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности: ограничена работа общепита и спортзалов и проведение массовых мероприятий

Соответствующее решение принято сегодня, 21 августа, на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Харькове остается напряженной. Так, с 7 по 20 августа среди жителей города обнаружен 2 041 случай COVID-19, что составляет 81,5% от случаев, зарегистрированных в Харьковской области. Показатель на 100 тыс. населения превысил 109, что требует отнесения территории к "оранжевому" уровню эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении.

В связи с этим, с 24 августа на территории города Харькова вводятся противоэпидемические меры, установленные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности.

В частности, они состоят из следующих ограничений:

- запрет на работу учреждений с размещением гостей, кроме гостиниц;

- в развлекательных центрах, учреждениях общественного питания - заполняемость 50%, не более 1 человека на 10 кв. м;

- запрет на работу спортзалов и фитнес-центров, если на одного человека приходится менее 10 кв. м;

- ограничение массовых мероприятий - не больше 220 человек и тому подобное.

Напомним, из-за введения "красного" уровня распространение эпидемической опасности в Черновцах отменили мероприятия ко Дню Независимости

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