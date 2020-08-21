"Нам готовили эту заварушку": Лукашенко обвинил США в организации протестов

21 августа, 2020, 15:01

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал всенародные протесты "этой заварушкой, которую готовили в США", против России

По его словам, Вашингтон при содействии ЕС пытается установить некий "санитарный кордон, балто-черноморский коридор" от стран Балтии до Украины, но на пути только "одно звено осталось" - Беларусь, сообщает БЕЛТА.

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это не случайно", - сказал белорусский лидер.

Раньше Лукашенко заявил, что решит ситуацию в Беларуси в "ближайшие дни".

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