"Мы не можем доверять этой больнице": жена Навального требует отдать политика

21 августа, 2020, 13:06

Жена российского политика Алексея Навального Юлия заявила, что настаивает на перевозке мужа в другую больницу

Об этом говорится в видео, которое опубликовала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

"Перевозить его отказываются, говорят, что он нетранспортабелен, хотя еще 2 часа назад ситуация развивалась так, что готовили документы на транспортировку, и поэтому здесь находилась транспортная полиция - для того, чтобы помочь нам с транспортировкой. После этого прошло 2 часа, нам отказываются отдать Алексея. Мы считаем, что это делается для того, чтобы и химическое вещество, которое в организме Алексея, исчезла. мы не можем доверять этой больнице и мы требуем, чтобы нам выдали, и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем ", - сказала Навальная.

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.

Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.

Полиция сообщила врачам о "смертельно опасную" вещество .

В больнице заявили, что установили диагноз и не обнаружили следов отравления.