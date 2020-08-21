"Мы не можем доверять этой больнице": жена Навального требует отдать политика
Об этом говорится в видео, которое опубликовала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.
"Перевозить его отказываются, говорят, что он нетранспортабелен, хотя еще 2 часа назад ситуация развивалась так, что готовили документы на транспортировку, и поэтому здесь находилась транспортная полиция - для того, чтобы помочь нам с транспортировкой. После этого прошло 2 часа, нам отказываются отдать Алексея. Мы считаем, что это делается для того, чтобы и химическое вещество, которое в организме Алексея, исчезла. мы не можем доверять этой больнице и мы требуем, чтобы нам выдали, и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем ", - сказала Навальная.
Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ- Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
- Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
- Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
- Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.
- Полиция сообщила врачам о "смертельно опасную" вещество .
- В больнице заявили, что установили диагноз и не обнаружили следов отравления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-