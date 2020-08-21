 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Мы не можем доверять этой больнице": жена Навального требует отдать политика

"Мы не можем доверять этой больнице": жена Навального требует отдать политика


фото: reuters
Жена российского политика Алексея Навального Юлия заявила, что настаивает на перевозке мужа в другую больницу

Об этом говорится в видео, которое опубликовала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

"Перевозить его отказываются, говорят, что он нетранспортабелен, хотя еще 2 часа назад ситуация развивалась так, что готовили документы на транспортировку, и поэтому здесь находилась транспортная полиция - для того, чтобы помочь нам с транспортировкой. После этого прошло 2 часа, нам отказываются отдать Алексея. Мы считаем, что это делается для того, чтобы и химическое вещество, которое в организме Алексея, исчезла. мы не можем доверять этой больнице и мы требуем, чтобы нам выдали, и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем ", - сказала Навальная.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать