"Меня неправильно поняли", - Зеленский заявил, что не считает Николаев бандитским городом

21 августа, 2020, 13:17

Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, так же ли он считает Николаев бандитским, как он сказал год назад, во время его первой поездки в область, передает "Укринформ".

"Меня, возможно, неправильно поняли. Я не хочу оскорблять Николаевщину. Я помню, начиная с 90-х годов, так называли бандитские города. И я вырос в таком городе, где процветал бандитизм, где в 90-е расстреливали людей на улицах. Это был сложный регион. На Донетчине такое было, и Николаевской области, и в Днепропетровской области ", - пояснил президент.

Зеленский отметил, что правоохранители доложили ему, что провели в Николаеве серьезные операции, и ситуация улучшилась.

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"Все ли сделано? Я уверен, что нет. В этом направлении нужно еще много работать. Поэтому Николаев - не бандитский город, а очень солнечный, благодаря не только погоде, но и людям", - отметил Зеленский.

Президент также отметил, что очень хотел бы, чтобы словосочетание "Николаев - город корабелов" было не просто лозунгом, а наполнилось реальным содержанием.

"Мне хочется, чтобы Николаев действительно стал городом возрождения кораблестроения. По этому поводу - о море, о судоходстве, мы сегодня будем еще серьезно говорить. Планы большие", - добавил Зеленский.

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