"Меня неправильно поняли", - Зеленский заявил, что не считает Николаев бандитским городом
Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, так же ли он считает Николаев бандитским, как он сказал год назад, во время его первой поездки в область, передает "Укринформ".
"Меня, возможно, неправильно поняли. Я не хочу оскорблять Николаевщину. Я помню, начиная с 90-х годов, так называли бандитские города. И я вырос в таком городе, где процветал бандитизм, где в 90-е расстреливали людей на улицах. Это был сложный регион. На Донетчине такое было, и Николаевской области, и в Днепропетровской области ", - пояснил президент.
Зеленский отметил, что правоохранители доложили ему, что провели в Николаеве серьезные операции, и ситуация улучшилась.
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"Все ли сделано? Я уверен, что нет. В этом направлении нужно еще много работать. Поэтому Николаев - не бандитский город, а очень солнечный, благодаря не только погоде, но и людям", - отметил Зеленский.
Президент также отметил, что очень хотел бы, чтобы словосочетание "Николаев - город корабелов" было не просто лозунгом, а наполнилось реальным содержанием.
"Мне хочется, чтобы Николаев действительно стал городом возрождения кораблестроения. По этому поводу - о море, о судоходстве, мы сегодня будем еще серьезно говорить. Планы большие", - добавил Зеленский.
- Напомним, 21 августа Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на Николаевщину.
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