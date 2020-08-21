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Espreso.tvОбщество"Красная" зона карантина: мэр Черновцов предупредил о массовых протестах в городе

"Красная" зона карантина: мэр Черновцов предупредил о массовых протестах в городе

Из-за попадания Черновцов в "красную" карантинную зону и усиления ограничений могут начаться протесты

Об этом заявил и.о. мэра города Алексей Каспрук в эфире канала Украина 24 .

"Люди не готовы к "красной" зоне, мы понимаем, что десятки тысяч предпринимателей на Калиновском рынке просто обанкротятся, если очередной локдаун. Поэтому и идут переговоры, пока не слышно официальной позиции городской власти (на данный момент у Каспрука прекращены полномочия, - ред. ), она как бы формально с этим всем согласна", - отметил и.о. мэра.

Каспрук отметил, что не все местные жители верят в опасность, из-за чего уровень заболеваемости в регионе повысился.

"Не был обеспечен надлежащий контроль областной властью за работой предприятий общественного питания, ни один из ресторанов, который проводил свадьбы на 300-400 человек, не был наказан. И сегодня из-за нескольких нарушителей должна свернуться вся экономика города, люди не готовы. То, что было сегодня - это начало общественных протестов", - отметил он.

  • В Украине расширили список городов и районов, внесенных в "красную" зону карантина из-за увеличения случаев коронавируса. В список вошли Черновцы.
  • Из-за введения "красного" уровня распространения эпидемической опасности в Черновцах отменили мероприятия ко Дню Независимости.

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