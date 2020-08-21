"Голос" представил кандидата в мэры Львова

21 августа, 2020, 11:28

Об этом сообщает "Голос Львова"

"Ярослав Рущишин объявил о намерении баллотироваться на должность городского головы Львова", - говорится в сообщении.

Рущишин - общественный деятель, предприниматель. Соучредитель художественного объединения "Дзига" и Львовской бизнес-школы УКУ. Основатель сети швейных фабрик АО "Троттола". На парламентских выборах 2019 был избран народным депутатом от партии "Голос".

"После долгих лет учебы и труда во Львове и за его пределами я точно знаю, что наш город недооценено. Львов способен на большее. Именно это меня побуждает кандидатом на должность городского головы ", - заявил Рущишин.

На встрече он также представил команду, с которой пойдет на выборы.