"Европейская Солидарность" инициирует присвоение погибшему морпеху Ярославу Журавлю звание Герой Украины

21 августа, 2020, 09:48

Фракция "Европейская Солидарность" призывает голову Верховной Рады Дмитрия Разумкова внести представление президенту Зеленскому о присвоении звания Герой Украины погибшему морпеху Ярославу Журавлю

Как известно, 13 июля в "серой зоне" под поселком Зайцевым в Донецкой области во время выполнения боевого задания в результате подрыва на взрывном устройстве погиб командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь. В тот же день российские оккупационные войска вероломно обстреляли эвакуационную группу армейцев ВСУ, которые имели различающееся экипировка гуманитарной миссии - белые шлемы, жилеты и повязки. Таким образом было нарушено соглашение о режиме "тишины", достигнутом через ОБСЕ, - говорится в обращении.

"Во время обстрела получил ранение военнослужащий с эвакуационной команды - сержант-разведчик 35-й бригады морской пехоты ВМС ВС Украины Ярослав Журавель. После обстрела ранен Ярослав остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотного летательного аппарата, ранен сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытия. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что 13 июля 2020 сержант погиб от ранений. 21 июля тело сержанта было передано на контролируемую правительством Украины территорию ", - говорится в обращении "Европейской Солидарности".

Ярослава Журавля похоронили 23 июля в селе Андреевка на Днепропетровщине, где он родился и вырос.

Народные депутаты отмечают, что в соответствии с законодательством Украины прово внесения представления о присвоении звания Герой Украины Президенту Украины имеет Верховная Рада Украины.

"Обращаемся к вам с просьбой об инициировании перед Президентом Украины вопрос о присвоении звания Герой Украины разведчику 137 ОБМП, сержанту Журавлю Ярославу Васильевичу (посмертно)", - говорится в обращении к голове Верховной Рады.



