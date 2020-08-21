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Espreso.tvОбщество"Должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны", - министр Степанов об эпидситуации

"Должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны", - министр Степанов об эпидситуации


фото: pravda.ua
21 августа глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что начался процесс открытия больниц второй волны коронавируса в регионах и их объединения с больницами первой волны

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

Министр рассказал, что ведомство меняет алгоритмы маршрутизации пациентов и оказания помощи.

"Я дал поручение объединить больницы первой и второй волны в связи с большим количеством госпитализированных. Считаю, мы должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны. Я практически каждый день подписываю новые распоряжения о введении новых больниц в областях . Большое количество больных фиксируют по всей стране ", - отметил Степанов.

Он добавил, что Минздрав выполняет работу по улучшению выявления контактных лиц, работы лабцентрив.

Профессор Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Украины, д. м. м., ма брифинге отметила, что в случае продолжения такого роста заболеваемости, врачи будут госпитализировать только тяжелобольных.

"Если будет такое количество больных у нас будет изменить стратегию госпитализации. Сейчас у нас госпитализируют пациентов со средним и тяжелым течением болезни, этим наша страна отличается от западных стран, где госпитализировали только тяжелых больных. Но если у нас будет такой рост заболеваемости, мы госпитализовуватимемо только тяжелые случаи. Это осложнит оказания медицинской помощи ", - подчеркнула Голубовская.

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