Появилось видео подрыва российского генерал-майора в Сирии

21 августа, 2020, 17:53

В Сети появилось видео с моментом взрыва в Сирии генерал-майора ВС РФ и еще двух российских военнослужащих

Инцидент произошел на автодороге вблизи Дейр эз-Зора 18 августа.

Судя по обнародованным кадрам, установленное там взрывное устройство сдетонировало, когда российские военные готовились к эвакуации техники, уничтоженной на этом участке раньше.

По официальным данным, генерал в результате взрыва погиб, а двое солдат, которые его сопровождали, получили ранения.

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