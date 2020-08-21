Появилось видео подрыва российского генерал-майора в Сирии
21 августа, 2020, 17:53
В Сети появилось видео с моментом взрыва в Сирии генерал-майора ВС РФ и еще двух российских военнослужащих
Инцидент произошел на автодороге вблизи Дейр эз-Зора 18 августа.
Судя по обнародованным кадрам, установленное там взрывное устройство сдетонировало, когда российские военные готовились к эвакуации техники, уничтоженной на этом участке раньше.
По официальным данным, генерал в результате взрыва погиб, а двое солдат, которые его сопровождали, получили ранения.
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