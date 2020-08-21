Помощь в модернизации ВВС и подготовка водолазов: министр обороны Великобритании рассказал о расширении военного сотрудничества с Украиной

21 августа, 2020, 10:28

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о дальнейших шагах по расширению военно-морского сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством

П ро этом он сообщил во время официального визита в Украину в интервью газете День .

"В следующем месяце мы начинаем так называемую инициативу по морской подготовке, предусматривающую подготовку военных водолазов, командно-штабные учения", - отметил министр.

По словам Уоллеса, речь идет о расширении военно-морского сотрудничества, усиление помощи в восстановлении и модернизации ВМС, планирование, тренировки, начало курсов для водолазов.

Кроме того, речь идет также об углублении сотрудничества с международным сообществом ради расширения поддержки Украины.

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"У нас возникла определенная пауза в учениях из-за COVID-19. Однако осенью в Украине начнутся снова некоторые военные учения. Поэтому мы считаем, что наше сотрудничество будет осуществляться многими способами", - резюмировал министр.

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