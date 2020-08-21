Пограничники перешли на усиленный контроль границы с Беларусью
21 августа, 2020, 08:53
Украина усилила охрану границы с Беларусью
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, ситуацию начали усиленно контролировать
"На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно беспокойная ... Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим. Для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы", - сказал он.
- Министерство иностранных дел Украины решило внести на рассмотрение руководства страны свои рекомендации по дальнейшему развитию отношений с режимом Лукашенко.
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