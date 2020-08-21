 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПограничники перешли на усиленный контроль границы с Беларусью

Пограничники перешли на усиленный контроль границы с Беларусью

Украина усилила охрану границы с Беларусью

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, ситуацию начали усиленно контролировать

"На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно беспокойная ... Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим. Для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы", - сказал он.

  • Министерство иностранных дел Украины решило внести на рассмотрение руководства страны свои рекомендации по дальнейшему развитию отношений с режимом Лукашенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать