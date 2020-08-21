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Espreso.tvОбществоПодозреваемая по делу Шеремета Юлия Кузьменко обручилась

Подозреваемая по делу Шеремета Юлия Кузьменко обручилась

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко и Петр Киян обручились

Об этом Кузьменко сообщила в Facebook .

"28 февраля, во время проведения одной из экспертиз, через адвоката у меня спросили согласие, и я надела на палец кольцо на пару минут - и вернула обратно, потому что в ИВС кольца запрещены. Надела я его уже 11 августа на выходе из зала судебных заседаний после изменения меры пресечения на домашний арест ", - отметила Кузьменко.

Фото: Facebook Юлии Кузьменко

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