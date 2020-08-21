Отравление Навального: вылет политика на лечение в Германию произойдет не раньше, чем через 6 часов

21 августа, 2020, 21:50

Вылет оппозиционного российского политика Алексея Навального на лечение в Германию произойдет не раньше, чем через 6 часов

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter .

Навального транспортируют в Германию не раньше, чем через 6 часов.

"Вылет Алексея произойдет не раньше, чем через 7 часов", - отметила Ярмыш.

Эта информация - неточная. Вылет Алексея Состоится НЕ раньше, чем через 7 часов https://t.co/cU9GFcmprL - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.

российском оппозиционеру Алексею Навальному. Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.

запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме. Врачи омской больницы скорой помощи №1, где в реанимации находится российский политик Алексей Навальный, затем позволили отправить его на лечение в Германию.

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