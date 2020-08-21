Отравление Навального: вылет политика на лечение в Германию произойдет не раньше, чем через 6 часов
21 августа, 2020, 21:50
Вылет оппозиционного российского политика Алексея Навального на лечение в Германию произойдет не раньше, чем через 6 часов
Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter .
Навального транспортируют в Германию не раньше, чем через 6 часов.
"Вылет Алексея произойдет не раньше, чем через 7 часов", - отметила Ярмыш.
Эта информация - неточная. Вылет Алексея Состоится НЕ раньше, чем через 7 часов https://t.co/cU9GFcmprL- Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
- Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.
- Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
- Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.
- Врачи омской больницы скорой помощи №1, где в реанимации находится российский политик Алексей Навальный, затем позволили отправить его на лечение в Германию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
-
15 августа, 2020 Не болейте: карантин!
Читайте также
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку