 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОтравление Навального: вылет политика на лечение в Германию произойдет не раньше, чем через 6 часов

Отравление Навального: вылет политика на лечение в Германию произойдет не раньше, чем через 6 часов

Вылет оппозиционного российского политика Алексея Навального на лечение в Германию произойдет не раньше, чем через 6 часов

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter .

Навального транспортируют в Германию не раньше, чем через 6 часов.

"Вылет Алексея произойдет не раньше, чем через 7 часов", - отметила Ярмыш.

  • Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
  • Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.
  • Врачи омской больницы скорой помощи №1, где в реанимации находится российский политик Алексей Навальный, затем позволили отправить его на лечение в Германию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать