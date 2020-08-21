Отравление Навального: полиция сообщила врачам о "смертельно опасном" веществе, - директор ФБК

21 августа, 2020, 09:13

Сотрудница полиции объявила омским врачам, что вещество, которым отравили политика Алексея Навального, нашли

Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией, который создал Навальный, Иван Жданов.

"В кабинет заходит представитель транспортной полиции, показывает с телефона - "вот это вещество нашли ". Главный врач говорит: "Ну нашли - и нашли, у меня нет больше никакой информации" ", - сказал Жданов

Он сказал, что они спросили у правоохранителей, вещество.

"Она говорит:" Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты". Больше она ничего не говорит. Вещество - мы не знаем пока ", - сказал директор ФБК.

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

Президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.

Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.