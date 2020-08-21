Отравление Навального: полиция сообщила врачам о "смертельно опасном" веществе, - директор ФБК
Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией, который создал Навальный, Иван Жданов.
"В кабинет заходит представитель транспортной полиции, показывает с телефона - "вот это вещество нашли ". Главный врач говорит: "Ну нашли - и нашли, у меня нет больше никакой информации" ", - сказал Жданов
Он сказал, что они спросили у правоохранителей, вещество.
"Она говорит:" Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты". Больше она ничего не говорит. Вещество - мы не знаем пока ", - сказал директор ФБК.
Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ- Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
- Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
- Президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
- Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-