Оккупанты разблокировали КПВВ "Новотроицкое", - ГПСУ
Об этом сообщает пресс служба ГПСУ .
"Сегодня оккупанты разблокировали движение в КПВВ "Новотроицкое", по состоянию на 12 часов на временно оккупированную территорию последовали 5 автомобилей и 79 человек, а на контролируемую территорию пропущены 2 автомобиля и 14 человек. Заблокированным со стороны оккупантов, остается движение в контрольном пункте в въезда-выезда "Марьинка", - отмечается в сообщении
Пограничники готовы пропускать людей через "Новотроицкое" ежедневно, однако смежный блокпост оккупантов работает только по понедельникам и пятницам. Кроме того, въехать в ОРДЛО можно по "спискам", которые утверждают террористы.
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