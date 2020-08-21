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Espreso.tvОбществоОккупанты разблокировали КПВВ "Новотроицкое", - ГПСУ

Оккупанты разблокировали КПВВ "Новотроицкое", - ГПСУ


фото: reuters
Оккупанты разблокировали движение в КПВВ "Новотроицкое", на временно оккупированную территорию проехали 5 автомобилей, а на контролируемую территорию пропущено 2 авто

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ .

"Сегодня оккупанты разблокировали движение в КПВВ "Новотроицкое", по состоянию на 12 часов на временно оккупированную территорию последовали 5 автомобилей и 79 человек, а на контролируемую территорию пропущены 2 автомобиля и 14 человек. Заблокированным со стороны оккупантов, остается движение в контрольном пункте в въезда-выезда "Марьинка", - отмечается в сообщении

Пограничники готовы пропускать людей через "Новотроицкое" ежедневно, однако смежный блокпост оккупантов работает только по понедельникам и пятницам. Кроме того, въехать в ОРДЛО можно по "спискам", которые утверждают террористы.

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