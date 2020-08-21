Один из организаторов забастовки на "Беларуськалие" сбежал от КГБ в Украине, - СМИ

21 августа, 2020, 12:21

Члену забастовочного комитета "Беларуськалия" Дмитрию Куделевичу, которого накануне задержали на трассе, удалось бежать из Беларуси

В забастовочном комитете заявили , что Куделевич в четверг, 20 августа, был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел, откуда он сумел убежать.

"Дмитрий Куделевич сообщил, что он попросился в туалет, и через открытую форточку ему удалось бежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля жены, которые и забрали чекисты", - говорится в сообщении .

Его жена сообщила, что он находится в безопасном месте. По неподтвержденной информации, Дмитрий Куделевич выехал в Украину.

Все шахты "Беларуськалия" - одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров минеральных калийных удобрений - были остановлены 17 августа.

Коллектив "Беларуськалия" объявил забастовку, пока не будут выполнены их требования, но объявлять голодовку рабочие пока не будут.

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