Один из организаторов забастовки на "Беларуськалие" сбежал от КГБ в Украине, - СМИ
В забастовочном комитете заявили , что Куделевич в четверг, 20 августа, был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел, откуда он сумел убежать.
"Дмитрий Куделевич сообщил, что он попросился в туалет, и через открытую форточку ему удалось бежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля жены, которые и забрали чекисты", - говорится в сообщении .
Его жена сообщила, что он находится в безопасном месте. По неподтвержденной информации, Дмитрий Куделевич выехал в Украину.
Все шахты "Беларуськалия" - одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров минеральных калийных удобрений - были остановлены 17 августа.
Коллектив "Беларуськалия" объявил забастовку, пока не будут выполнены их требования, но объявлять голодовку рабочие пока не будут.
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