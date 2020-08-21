НАТО может многому поучиться у Украины, - министр обороны Британии

21 августа, 2020, 10:12

Правительство Великобритании заинтересовано в партнерстве с Украиной для обмена опытом и военными технологиями

Об этом во время официального визита в Украину рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете День .

Говоря о том, какую выгоду Украина получит от статуса партнера расширенных возможностей НАТО, он отметил, что Украина получит больше доступа к военным учениям НАТО, в процесс принятия решений НАТО, обмена разведывательной информацией.

"Существует группа стран, которые помогают и фактически поддерживают Украину, чтобы она лучше интегрировалась и сотрудничала с НАТО. И это действительно очень хорошая новость для Украины. Я буду председательствовать на заседании квинтета, как мы это называем, пяти стран в октябре на Североатлантическом совете в Албании. И Украина тоже будет участвовать в этом заседании. Так что это большой позитив, что Украина имеет такой статус.

И я хочу добавить, что НАТО может многому поучиться у Украины. Позиция Украины на Черном море и противостояние с Россией - это все важно ", - сказал он.

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