НАТО может многому поучиться у Украины, - министр обороны Британии
Об этом во время официального визита в Украину рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете День .
Говоря о том, какую выгоду Украина получит от статуса партнера расширенных возможностей НАТО, он отметил, что Украина получит больше доступа к военным учениям НАТО, в процесс принятия решений НАТО, обмена разведывательной информацией.
"Существует группа стран, которые помогают и фактически поддерживают Украину, чтобы она лучше интегрировалась и сотрудничала с НАТО. И это действительно очень хорошая новость для Украины. Я буду председательствовать на заседании квинтета, как мы это называем, пяти стран в октябре на Североатлантическом совете в Албании. И Украина тоже будет участвовать в этом заседании. Так что это большой позитив, что Украина имеет такой статус.
И я хочу добавить, что НАТО может многому поучиться у Украины. Позиция Украины на Черном море и противостояние с Россией - это все важно ", - сказал он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-