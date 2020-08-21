НАБУ и САП объявили подозрение 6 чиновникам "Киевзеленстроя" в хищении почти 78 млн грн

21 августа, 2020, 12:57

НАБУ и САП сообщили о подозрении шести чиновникам "Киевзеленстроя" и одному частному предпринимателю в хищении из местного бюджета Киева почти 78 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, 20 августа НАБУ и САП сообщили о подозрении шести должностным лицам и одному частному предпринимателю в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке спецтехники для коммунального объединения "Киевзеленстрой".

По информации НАБУ, среди подозреваемых - бывший гендиректор коммунального объединения "Киевзеленстрой", его бывший внештатный советник, бывший заместитель гендиректра по коммерческим вопросам, бывший работник одного из отделов объединения, а также доверенное лицо внештатного советника гендиректора. Подозрение также была вручено одному частному предпринимателю.

По данным следствия, в ноябре 2016 декабря 2017 года коммунальное объединение "Киевзеленстрой" объявило тендеры на закупку спецтехники для содержания зеленых насаждений районов столицы. При этом бывший внештатный советник генерального директора коммунального объединения, которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими лицами "Киевзеленстроя" и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах двух предопределенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам.

"Согласно заключению эксперта, КО "Киевзеленстрой" нанесено 77,9 млн грн убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда - на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии" , - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны. В пресс-службе добавили, что расследование указанных фактов продолжается с февраля 2018 после передачи дела из Национальной полиции.

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