Наблюдательный совет ПриватБанка сократил две должности членов правления и создал одну новую

21 августа, 2020, 13:40

Наблюдательный совет ПриватБанкгу сократил две должности членов правления, а также создал новую должность члена правления по развитию бизнеса

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, 20 августа наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру правления банка.

"В новой структуре 8 членов правления, обеспечивает оптимальный состав исполнительного органа, необходимый для управления банком и успешной реализации его стратегии", - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что была создана должность члена правления банка по развитию бизнеса. Отмечается, что член правления на этом посту будет отвечать за два стратегических направления - обслуживание юридических и физических лиц.

"Новое подразделение обслуживания юридических лиц будет обслуживать в том числе корпоративных клиентов", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что функции развития диджитал направления отныне будут подчинены председателю правления, что позволяет отказаться от отдельной позиции члена правления по развитию электронного бизнеса.

Таким образом, по информации пресс-службы, наблюдательный совет утвердил правления ПриватБанка в составе председателя, двух его заместителей по вопросам финансов и по управлению проблемными активами, а также членов правления по операционным вопросам, вопросам управления рисками, вопросам развития сети и проблемной задолженности, развития информационных технологий и по развитию бизнеса.

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