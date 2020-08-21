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Espreso.tvОбществоНа Львовщине в шахте погиб горняк

На Львовщине в шахте погиб горняк

На шахте "Червоноградская" ГП "Львовуголь" погиб горняк Александр Лукаш 1985 года рождения

Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

"Горькая весть из шахты 2" Червоноградская "(ГП Львовуголь). Через несовместимые с жизнью травмы погиб горняк Александр Лукаш 1985 года", - написал Волынец.

По данным напдепа, трагедия произошла, когда шахтер находился на пересыпи конвейерных лент.

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