Минские соглашения устарели, - представитель Кабмина в Раде Мокан

21 августа, 2020, 22:33

Минские соглашения по урегулированию на оккупированных частях Донбасса устарели, и западные партнеры Украины в нормандском формате поддерживают внесение в них изменений

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, сообщает Радио Свобода.

"По моему личному убеждению, Минские соглашения в том виде, как они существуют сейчас, уже являются и морально, и юридически, и в любом другом плане устаревшими. И Украина сейчас занимает проактивную позицию, и, слава Богу, есть понимание и поддержка со стороны Франции и Германии о необходимости обновления и осовременивания Минских соглашений, в частности устранения такого опасного пробела, что "сначала выборы, потом контроль над границей", - сказал Мокан.

Мокан также прокомментировал заявление делегата от Донетчины в Трехсторонний контактной группе Сергея Гармаша по поводу повторяющихся требований России вывести ее из числа участников переговоров, превратив в наблюдателя.

"Я читал заявление и комментарий Гармаша и совершенно со многими вещами там согласен, и его столь резкую реакцию связываю с тем, что Россия действительно очень нагло себя вела как действительно сторонний наблюдатель в процессе, а не непосредственно страна-агрессор и участник переговоров, и, действительно, предпринимаются большие усилия, чтобы субьективизировать ОРДЛО и предоставить им официальный статус. Понятно, что этого, опять же, не допустят. ОРДЛО и любые их представители - это марионеточные режимы, контролируемые со стороны Кремля, и они не являются и не могут юридически быть стороной переговоров", - подчеркнул Мокан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb