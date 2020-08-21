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Espreso.tvОбществоМИД Украины зафиксировало рекорд по количеству памятников Шевченко за границей

МИД Украины зафиксировало рекорд по количеству памятников Шевченко за границей


фото: korrespondent
МИД насчитало за рубежом 78 памятников поэту Тарасу Шевченко в 42 странах мира

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего насчитали 78 памятников художнику в 42 странах мира.

"Мы провели исследование количества памятников, подготовили доказательную базу и накануне Дня Независимости Украины официально зафиксировали национальный рекорд - за наибольшее количество памятников за рубежом одному человеку. И этот один человек - Тарас Шевченко. Это напоминание о единстве великого украинского народа. Украина - везде, где есть памятник Кобзарю, где есть хотя бы один человек, который говорит о себе "Я - украинец". От Австралии - в Парагвай. От Пекина - в Париж. От Ливана - до Святого Престола. От Прудентополис в Бразилии - в Виннипег в Канаде ", - отметил министр Дмитрий Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3215135

 

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