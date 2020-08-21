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Espreso.tvОбществоЛивни, грозы и около +30°C: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 22 августа

Ливни, грозы и около +30°C: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 22 августа

22 августа дожди с грозами вероятны на Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, в Крыму, Донецкой и Луганской областях и в Днипре

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Завтра, 22 августа, короткие ливни с грозами, наиболее вероятны на Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, в Крыму, на Донетчине и Луганщине, а также будут достигать Днипра с районами. На остальной территории сухо", - отметила синоптик.

Температура воздуха наконец одна из самых высоких ожидается в западной части Украины и, традиционно, на юге: +25...+30°C.

Свежее будет на юго-востоке и на севере Украины: +22...+25°C.

В центральных областях и на Харьковщине дневной максимум около +24...+28°C.

Завтра днем, в субботу, в Киеве будет сухо, ясно и комфортно, +25°C.

По словам Натальи Диденко, в воскресенье опять "градусы начнут подниматься вверх".

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