Ливни, грозы и около +30°C: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 22 августа
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Завтра, 22 августа, короткие ливни с грозами, наиболее вероятны на Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, в Крыму, на Донетчине и Луганщине, а также будут достигать Днипра с районами. На остальной территории сухо", - отметила синоптик.
Температура воздуха наконец одна из самых высоких ожидается в западной части Украины и, традиционно, на юге: +25...+30°C.
Свежее будет на юго-востоке и на севере Украины: +22...+25°C.
В центральных областях и на Харьковщине дневной максимум около +24...+28°C.
Завтра днем, в субботу, в Киеве будет сухо, ясно и комфортно, +25°C.
По словам Натальи Диденко, в воскресенье опять "градусы начнут подниматься вверх".
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