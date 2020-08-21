Киев остается в "желтой" зоне карантина, за сутки 156 новых больных COVID-19

21 августа, 2020, 12:49

В столице 11 328 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Заболели 93 женщины, 55 мужчин, 6 девочек от 1 до 17 лет и 2 мальчика 3 и 5 лет.

В больницы были госпитализированы 23 пациента.

Выздоровела за сутки 21 человек. Всего переболело 3606 киевлянина.

В стационарах находятся 499 больных COVID-19. В том числе 18 детей. 92 пациенты - в тяжелом состоянии. 8 - под аппаратами ИВЛ.