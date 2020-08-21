Курс вряд ли выйдет за пределы 29 грн / $ к концу года, - Шмыгаль

21 августа, 2020, 11:27

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, курс будет колебаться в районе 27-28 грн / $

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью "Укринформ" .

"По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн / доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что ситуация является нормальной, ведь курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок оценивает его на уровне 27 грн / $, является абсолютно приемлемым.

Напомним, по состоянию на утро 21 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на отметке 27,48 грн / $.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил , что видит инструментов, по которым кто-то может повлиять на движение курса доллара до отметки 30 грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb