Курс вряд ли выйдет за пределы 29 грн / $ к концу года, - Шмыгаль
21 августа, 2020, 11:27
По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, курс будет колебаться в районе 27-28 грн / $
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью "Укринформ" .
"По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн / доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что ситуация является нормальной, ведь курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок оценивает его на уровне 27 грн / $, является абсолютно приемлемым.
- Напомним, по состоянию на утро 21 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на отметке 27,48 грн / $.
- Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил , что видит инструментов, по которым кто-то может повлиять на движение курса доллара до отметки 30 грн.
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