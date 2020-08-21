 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаКурс вряд ли выйдет за пределы 29 грн / $ к концу года, - Шмыгаль

Курс вряд ли выйдет за пределы 29 грн / $ к концу года, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, курс будет колебаться в районе 27-28 грн / $

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью "Укринформ" .

"По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн / доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что ситуация является нормальной, ведь курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок оценивает его на уровне 27 грн / $, является абсолютно приемлемым.

  • Напомним, по состоянию на утро 21 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на отметке 27,48 грн / $.
  • Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил , что видит инструментов, по которым кто-то может повлиять на движение курса доллара до отметки 30 грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

21 августа, 2020 пятница

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать