Курс валют: доллар подорожал еще на 16 копеек
21 августа, 2020, 09:19
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 21 cерпня 2020 году на отметке 27,48 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 19 августа курс составлял 27,32 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 21 августа установлен на уровне 32,55 грн / евро. По состоянию на 20 августа курс составлял 32,60 грн / евро.
На наличном рынке 21 августа станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,37, продают - по 27,47 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,35 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,42-29 грн / $.
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