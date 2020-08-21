Курс валют: доллар подорожал еще на 16 копеек

21 августа, 2020, 09:19

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 21 cерпня 2020 году на отметке 27,48 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 19 августа курс составлял 27,32 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 21 августа установлен на уровне 32,55 грн / евро. По состоянию на 20 августа курс составлял 32,60 грн / евро.

На наличном рынке 21 августа станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,37, продают - по 27,47 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,35 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,42-29 грн / $.

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