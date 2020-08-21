Коронавирус: Словения внесла Украину в "красный" список, при въезде обязательна самоизоляция

21 августа, 2020, 09:47

Словения с 21 августа внесла Украину в список стран "красной" зоны, в связи с чем все украинцы должны пройти 14-дневную изоляцию по прибытии в страну

Соответствующие списки опубликованы на сайте правительства Словении.

Согласно информации на сайте, с 21 августа Украина включена в страны "красной" зоны. В связи с этим все украинцы по прибытии в Словению должны пройти 14-дневную самоизоляцию.

Отмечается, что исключение составляют лишь те лица, которые имеют вид на жительство в Словении, или владеют недвижимостью в стране.

Всего в список стран "красной" зоны попали 74 страны.

Напомним, Словения сейчас является одной из 42 двух стран , куда украинцам разрешен въезд.

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