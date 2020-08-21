Количество заражений COVID-19 в Украине превысила 100 тыс., 2207 пациентов умерли
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
В течение суток 20 августа было зафиксировано 2106 новых случаев коронавируса, 637 пациентов выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
Винницкая область - 3478 случаев;
Волынская область - 4989 случаев;
Днепропетровская область - 1894 случая;
Донецкая область - 1183 случая;
Житомирская область - 2695 случаев;
Закарпатская область - 6771 случай;
Запорожская область - 1234 случая;
Ивано-Франковская область - 7462 случая;
Кировоградская область - 751 случай;
г. Киев - 11328 случаев;
Киевская область - 4805 случаев;
Львовская область - 12 793 случая;
Луганская область - 213 случаев;
Николаевская область - 912 случаев;
Одесская область - 5578 случаев;
Полтавская область - 614 случая;
Ровенская область - 8238 случаев;
Сумская область - 1124 случая;
Тернопольская область - 4301 случай;
Харьковская область - 7033 случая;
Херсонская область - 329 случаев;
Хмельницкая область - 1828 случаев;
Черновицкая область - 8505 случаев;
Черкасская область - 1219 случаев;
Черниговская область - 1366 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 августа 2020 в Центр поступило 2500 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 159 185 сообщений о подозрении на COVID-19.
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