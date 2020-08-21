Харьковская СБУ разоблачила трех чиновников в хищении зерна из Госрезерва на 2,5 млн грн

21 августа, 2020, 17:05

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, участники которой разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно информации СБУ, в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области.

"По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 млн тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 млн грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.

По информации СБУ, сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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