Хакеры обнародовали базу данных 235 млн пользователей Instagram, YouTube и TikTok
Об этом передает блог компании.
В архиве: более 192 млн записей с Instagram, 42 млн из TikTok и почти 4 млн с YouTube. В базе доступны логины, полные имена пользователей, контакты. База данных также должна статистику страниц: количество подписчиков, их средний возраст, пол, местонахождение, количество лайков.
В каждом пятом записи было указано телефон или электронная почта.
По мнению руководителя отдела киберзащиты Comparitech, эта база связана с закрытой компанией Deep Social. Facebook и Instagram запретили ей работать у себя в 2018 году из-за похищения данных.
В ответ на запрос в Deep Social предложили обратиться в компанию Social Data, которая занимается продажей информации. В Social Data отрицают связь с Deep Social.
Представитель Social Data заявил, что не считает формирование базы противоправной, поскольку "все эти данные доступны любому человеку с доступом в интернет".
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