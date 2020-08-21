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Espreso.tvОбществоХакеры обнародовали базу данных 235 млн пользователей Instagram, YouTube и TikTok

Хакеры обнародовали базу данных 235 млн пользователей Instagram, YouTube и TikTok

Специалисты компании Comparitech нашли в интернете базу данных, в открытом доступе оказалась информация о 235 млн пользователей Instagram, YouTube и TikTok

Об этом передает блог компании.

В архиве: более 192 млн записей с Instagram, 42 млн из TikTok и почти 4 млн с YouTube. В базе доступны логины, полные имена пользователей, контакты. База данных также должна статистику страниц: количество подписчиков, их средний возраст, пол, местонахождение, количество лайков.

В каждом пятом записи было указано телефон или электронная почта.

По мнению руководителя отдела киберзащиты Comparitech, эта база связана с закрытой компанией Deep Social. Facebook и Instagram запретили ей работать у себя в 2018 году из-за похищения данных.

В ответ на запрос в Deep Social предложили обратиться в компанию Social Data, которая занимается продажей информации. В Social Data отрицают связь с Deep Social.

Представитель Social Data заявил, что не считает формирование базы противоправной, поскольку "все эти данные доступны любому человеку с доступом в интернет".

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